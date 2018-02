Atleet Kupers mist NK en WK indoor

Atleet Thijmen Kupers doet niet mee aan de Nederlandse indoorkampioenschappen en de WK indoor in Birmingham. De 26-jarige atleet, gespecialiseerd op de 800 meter, heeft zich geblesseerd afgemeld. ,,Blessures zijn de zwaarste tegenstander die een atleet tegenkomt. Na zes nationale titels op rij zal er een andere nationale kampioen zijn”, laat Kupers via Instagram weten.

,,Dat ik er niet bij zal zijn om mijn titel te verdedigen is moeilijk, maar het is ook onderdeel van de sport”, zegt de Groninger. ,,De nieuwe kampioen verdient de titel, maar ik ga er alles aan doen om die volgend jaar weer terug te veroveren.” De NK indoor vinden zaterdag en zondag plaats.

Kupers heeft sinds 2012 alle titels indoor op de 800 meter in zijn bezit en sinds 2013 ook alle titels outdoor. Hij had eind januari nog geprobeerd om de limiet voor de WK indoor te lopen, maar bleef daar ver van verwijderd. De WK indoor zijn van 1 tot en met 4 maart in Birmingham.