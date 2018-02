Debutante Bos: echte fouten niet gemaakt

Kimberley Bos kijkt met een goed gevoel terug op haar debuut op de Olympische Spelen. De Nederlandse skeletonster besloot de eerste wedstrijddag als nummer negen van de twintig deelneemsters. ,,Mijn runs waren constant. Echt grote fouten heb ik niet gemaakt. Ik sta negende, dat is natuurlijk hartstikke goed”, zei Bos bij het Olympic Sliding Centre.

Bos noteerde tijden van 52,33 en 52,26 seconden. De achterstand op de Duitse Jacqueline L├Âlling is 0,73 seconden. ,,Die achterstand maak ik sowieso niet meer goed”, aldus Bos over heat 3 en 4 van zaterdag. ,,Dan moet zij echt als een pingpongbal door de baan heen gaan. Ik kijk niet naar medailles. Ik ben tevreden als ik nog twee constante runs neerzet. Je kan het niet relateren aan plekken, omdat het heel erg van invloed is hoe de rest het doet.”