De Bulgaar Grigor Dimitrov heeft de halve eindstrijd van het ABN World Tennis Tournament bereikt. De nummer vijf van de wereldranglijst rekende vrijdag in twee sets af met de Rus Andrej Roeblev 6-3 6-4. De in Rotterdam als tweede geplaatste Dimitrov klaarde de klus in iets meer dan vijf kwartier.

In de halve finale stuit hij op David Goffin. De Belgische tennisser hoefde in de kwartfinale niet in actie te komen. De Tsjech Tomas Berdych meldde zich ziek af.