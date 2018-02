Federer: speciaal moment

Roger Federer ontving uit handen van Richard Krajicek een unieke trofee: een blok met daarop een grote nummer één en de Rotterdamse skyline. Het was de beloning voor een fenomenale tennisser, die door de halve finales te bereiken van het ABN AMRO World Tennis Tournament op 36-jarige leeftijd terugkeert aan kop van de wereldranglijst. ,,Dit is een heel speciaal moment”, zei de Zwitser. ,,Het kost heel wat meer werk om dit op deze leeftijd nog te doen. Ook daarom is dit een droom die uitkomt.”

Krajicek had Federer uitvoerig bedankt. ,,We zijn zo trots dat je deze prestatie hier levert, dat we hier een historisch moment in het tennis hebben beleefd. Dank dat je hier bent, dat je zo’n geweldige kerel bent en een ware ambassadeur van het tennis.”

Federer was niet vergeten dat hij in 1999, als jochie nog, een wildcard had gekregen voor het toernooi in Rotterdam. ,,Het was ‘payback-time’ voor die wildcard, die ik toen echt nodig had.”

Hij had uitgekeken naar de wedstrijd met die bijzondere inzet. ,,Je speelt niet zo vaak een partij om de nummer 1-positie. Soms krijg je ‘m in de schoot geworpen omdat iemand anders verliest. Het overkwam me ook eens terwijl ik op vakantie was. En het was meer dan vijf jaar geleden dat ik op één stond. Ook dat maakt het zo bijzonder.”

,,Ik weet niet wat mijn volgende doel is”, vertelde de man die al 96 titels behaalde, waaronder twintig grandslams. ,,Aan het eind van het jaar nog de nummer één zijn? Dat is te ver weg, daar denk ik nu niet aan. Honderd titels halen zou superspeciaal zijn. Gezond blijven, langer op de tour blijven. Ik hoop mijn Wimbledontitel te verdedigen. En eerst hier te winnen.”