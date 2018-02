Federer weer nummer één van de wereld

Roger Federer is vanaf maandag weer de nummer één van de wereld. De Zwitserse tennisser moest daarvoor de halve finales bereiken op het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. Federer won in een afgeladen en sfeervol Ahoy in de kwartfinale in drie sets (4-6 6-1 6-1) van de aanvankelijk nog tegenstribbelende Robin Haase.

Op 36-jarige leeftijd is ‘King Roger’ opnieuw de aanvoerder van de wereldranglijst. De laatste keer dat hij die positie bekleedde, was in november 2012. Federer neemt de eerste plaats over van zijn ‘eeuwige’ rivaal Rafael Nadal en wordt daarmee veruit de oudste mondiale nummer één in het tennis ooit. Dat was tot dusverre André Agassi. De Amerikaan was 33 jaar oud toen hij in september 2003 voor het laatst de ranking aanvoerde.

Haase maakte het Federer aanvankelijk lastig. De nummer 42 van de wereld pakte de break in de negende game en niet veel later de set. Het leidde tot verwarring onder het publiek. Wat te doen? De Zwitser aanmoedigen op weg naar een nieuw hoogtepunt in zijn loopbaan of de eigen man steunen, die nooit eerder de laatste vier bereikte in Rotterdam?

Haase hield zijn hoge niveau niet vast. Federer nam het initiatief en in no-time stond het 6-1. Ook in de derde set ging het hard met bij 5-1 en 30-40 op de service van Haase de kans op het magische punt. Met een dubbele fout van de Hagenaar werd de partij beslist.

Federer had zich pas vorige week bij toernooidirecteur Richard Krajicek gemeld. Te laat om nog in het programmaboek te worden vermeld. Daarin gaat het over de mannen van de toekomst, zoals Grigor Dimitrov, Alexander Zverev en Nick Kyrgios. Maar sinds hij zich zondag in Rotterdam meldde, zorgde Federer overal voor opwinding.

,,Ik had een paar maanden geleden niet gedacht dat ik nog eens zou spelen om de nummer 1-positie op de wereldranglijst. Pas na de Australian Open kwam dit bij me op.” Ook zei de Zwitser dat het toernooi in Ahoy een speciale plek heeft in zijn hart. ,,Hier en in Marseille kreeg ik als jonge tennisser de kans. In 1999 bereikte ik in die toernooien de kwartfinales en had ik opeens een ranking waarmee ik verder kon.” Dankbaar keerde Federer terug om historie te schrijven.