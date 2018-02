Golfers Luiten en Huizing in top tien Oman

De stand na twee ronden in het golftoernooi van Oman geeft een zelden vertoond beeld. Twee Nederlanders prijken bij de eerste tien van het evenement uit de Europese Tour. Daan Huizing leverde weliswaar een mindere scorekaart in dan in de eerste ronde, maar bezet wel de vijfde plaats in het klassement. Joost Luiten maakte dankzij een lage score van 66 slagen een reuzensprong omhoog naar de gedeelde zesde plaats.

De Fransman Matthieu Pavon was de beste in de tweede ronde met 65 slagen. Hij steeg naar plek één met totaal elf slagen onder par. Huizing staat vier slagen achter (-7) en Luiten vijf (-6).

Huizing (27) speelt normaal een niveau lager op de Challenge Tour, maar kreeg voor het toernooi in Oman een uitnodiging. Hij opende donderdag met 66 slagen en kwam vrijdag tot 71, één onder par. Luiten begon matig met 72 (level par), maar met onder meer acht birdies in zijn tweede ronde schoot de Rotterdamse prof omhoog in het klassement. ,,Ik had kansen om meer birdies te maken, maar als je er acht op de kaart hebt doe je het natuurlijk sowieso goed. Ik sta nu in een mooie positie”, meldde Luiten op zijn website.