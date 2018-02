Haase kan sprookje Federer nog verhinderen

Tenzij Robin Haase vrijdag voor een stunt zorgt wordt Roger Federer in Ahoy de nieuwe nummer één van de wereld. De Zwitserse tennisser meldde vorige week zijn komst naar Rotterdam en bezorgde daarmee het ABN AMRO World Tennis Touurnament een onverwachte extra lading. De ogen van tennisfans uit heel de wereld zijn gericht op het duel uit de kwartfinales. Als Federer de halve finales bereikt, neemt hij vanaf maandag de leiding over van Rafael Nadal en is hij ook nog de oudste aanvoerder van de wereldranglijst ooit.

De partij voor een uitverkocht Ahoy begint om 7.30 uur. Haase, eerder in de week grieperig, en Federer speelden twee keer eerder tegen elkaar. Beide keren was de winst voor de 36-jarige Zwitser, dit jaar al winnaar van de Australian Open. In augustus schakelde Federer Haase uit in het masterstoernooi van Toronto. Met de nodige moeite: 6-3 7-6 (5).

Federer voerde de wereldranglijst voor het laatst aan in november 2012.