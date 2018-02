Kansen Van der Weijden en Visser op 5000 m

Het is vrijdag aan Annouk van der Weijden en Esmee Visser om de medailleoogst van de Nederlandse schaatsequipe op de Olympische Spelen van Pyeongchang verder uit te breiden. Het zilver van Jorrit Bergsma bracht het totaal op tien. Van der Weijden heeft op de 5000 meter van het hele gezelschap de beste seizoenstijd (6.56,41) achter haar naam en geldt dus als podiumkandidaat. Ze reed die tijd eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Visser was op dat toernooi goed voor 6.56,60, internationaal ook een toptijd. De vrouwen schaatsen vanaf 12.00 uur met Van der Weijden in de eerste en Visser in de vierde van zes ritten.

Rond dezelfde tijd is het de beurt aan Kimberley Bos, de eerste Nederlandse skeletonster die meedoet aan de Spelen. Zij sleet de eerste twee van in totaal vier heats. De medailles worden op zaterdag verdeeld.