Knegt wil na zilver nu goud in Zuid-Korea

Na brons op de 1000 meter in Sotsji en zilver op de 1500 meter in Pyeongchang wil Sjinkie Knegt daar zaterdag een gouden olympische medaille aan toevoegen. De Friese shorttracker staat samen met landgenoot Itzhak de Laat in de kwartfinales op de kilometer.

Knegt, die de winst op de 1500 meter afgelopen zaterdag aan de Koreaan Lim Hyo-jun moest laten, is in de derde kwartfinale ingedeeld. De Laat komt in de tweede kwartfinale in actie. Beide Nederlanders moeten bij de eerste twee eindigen om de halve eindstrijd te halen. De halve finales en finale zijn later op zaterdag in de Gangneung Ice Arena. De kwartfinale van Knegt begint om 11.50 uur Nederlandse tijd.

Bij de vrouwen is het de beurt aan Jorien ter Mors en Suzanne Schulting. Zij komen vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd in actie op de series van de 1500 meter. Beide shorttracksters moeten in hun heat bij de eerste drie eindigen om door te mogen naar de halve finales. Schulting, die met redelijk hoge verwachtingen aan het olympische toernooi begon, werd op de openingsdag al rap uitgeschakeld op de 500 meter en met de relayploeg. Ze doet in Gangneung ook nog aan de 1000 meter mee.

Skeletonster Kimberley Bos komt vanaf 12.20 uur Nederlandse tijd in actie voor haar derde en vierde olympische run. De 24-jarige Nederlandse debutante besloot de eerste wedstrijddag als nummer negen in het tussenklassement.

Voor de langebaanschaatsers staan zaterdag geen wedstrijden op het programma bij de Olympische Spelen.