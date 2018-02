Lichaam laat Haase in de steek

,,Er zat méér in. Maar het lichaam liet me in de steek”, zei Robin Haase nadat hij in drie sets ten onder was gegaan tegen Roger Federer. De Zwitser verzekerde zich door zijn zege in de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament van een terugkeer aan de top van de wereldranglijst. Haase had de illusie gehad dat te kunnen verhinderen.

Nederlands beste tennisser was de hele week grieperig, kon zijn vertrouwde en noodzakelijke oefeningen niet doen en dat brak hem vanaf de tweede set op. ,,Ik kreeg met name last van mijn onderrug. Ik had pijnstillers gebruikt en door de adrenaline voel je ook niet veel. Maar na de eerste set heb je een ontspanningsmoment waarna je de concentratie terug moet zien te krijgen. Daar had ik door die griep moeite mee, ik was niet scherp, de tank was sneller leeg en dan zit hij er natuurlijk bovenop.”