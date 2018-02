Minister had willen weten van Anema

Sportkoepel NOC*NSF had het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de hoogte moeten stellen van de poging tot matchfixing door schaatscoach Jillert Anema. Dat zei minister Bruno Bruins (Sport) vrijdag. ,,Natuurlijk wil ik dat weten. Als je niet weet kun je er niet tegen optreden.”

Anema kreeg vier jaar geleden na de Winterspelen in Sotsji een officiële waarschuwing van NOC*NSF voor een poging tot beïnvloeding van een olympische race op de achtervolging. De kwestie is ook niet gemeld bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de internationale schaatsunie (ISU)

Bruins laat de zaak precies uitzoeken. Daarna wil hij pas inhoudelijk reageren. ,,Matchfixing hoort niet thuis in de sport. Het beneemt de lol in de sport”, zei hij voor het begin van de wekelijkse vergadering van het kabinet. Bruins gaat maandag naar de Winterspelen in Zuid-Korea.