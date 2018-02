Moioli pakt goud op snowboardcross

De Italiaanse Michela Moioli heeft bij de Olympische Spelen goud gepakt op de snowboardcross. Haar Tsjechische rivale Eva Samková slaagde er in het Phoenix Snow Park niet in haar olympische titel te prolongeren. Ze ging als derde over de finish. De zestienjarige Julia Pereira de Sousa Mabileau uit Frankrijk won zilver op het onderdeel.

Moioli is ook de huidige leidster in de stand om de wereldbeker.

Lindsey Jacobellis ging tijdens haar vierde olympische deelname voor goud, maar ze moest met plek vier genoegen nemen. De 32-jarige Amerikaanse behaalde tijdens de Spelen van 2006 in Turijn zilver, in Vancouver (2010) eindigde ze als vijfde en vier jaar terug in Sotsji als zevende.