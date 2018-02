Olympisch goud voor debutante Visser

Esmee Visser heeft bij haar olympische debuut voor een sensatie gezorgd. De 22-jarige schaatsster, die dit seizoen heel snel is doorgebroken, veroverde in Gangneung tot ieders verrassing goud op de 5000 meter. Ze zegevierde in een dik persoonlijk record van 6.50,23.

Annouk van der Weijden viel met een tijd van 6.54,17, eveneens een persoonlijk record, net buiten het podium (vierde). De onttroonde titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechiƫ moest genoegen nemen met zilver (6.51,85). Het brons was voor de Russin Natalia Voronina, die net iets sneller was (6.53,98) dan Van der Weijden.

Visser schaatste eigenlijk voor de eerste keer mee in dit internationale gezelschap. Ze wist aan het begin van dit seizoen niet eens wanneer de Winterspelen zouden worden gehouden. Haar grote doorbraak kwam bij het OKT eind december in Thialf waarna ze een week later in Rusland vanuit het niets de Europese titel op de 3000 meter veroverde.

In Zuid-Korea bleek die fraaie overwinning geen incident. Ze is namens Nederland de eerste olympisch kampioene op de 5000 meter sinds de primeur van Yvonne van Gennip in 1988.

Van der Weijden, vijfde bij Sotsji 2014 op de 3000 meter, zette in de eerste rit een prima tijd, die echter net niet voldoende was voor een medaille. Visser dook er in de vierde rit al ruimschoots onder.

De vrolijke studente (farmaceutische wetenschappen) begon rustig aan haar race en lag na 1000 meter nog ruim 3 seconden achter op het schema van Van der Weijden. Daarna kwam Visser echter goed op snelheid en in een prachtige stijl haalde ze in wat pas haar derde internationale race was ruim 6 seconden van haar persoonlijke record af.

Daarna volgde een zenuwslopend kwartier. De Canadese Ivanie Blondin en de Duitse oudgediende Claudia Pechstein kwamen echter bij lange na niet aan haar tijd waarna ook olympisch en wereldkampioene Sablikova en Voronina in de laatste rit moesten buigen voor de onbevangen rijdende Visser.