Orie: haperende afzet Kramer lossen we op

Coach Jac Orie van Team LottoNL-Jumbo heeft goede hoop dat het slepende probleem bij Sven Kramer met de afzet van zijn linkerbeen van tijdelijke aard is. ,,Of het zijn carrière bedreigt? Dat denk ik niet. Hij is sterk en veerkrachtig genoeg om terug te komen. Ik ga ervan uit dat we het gaan oplossen. Waarom ook niet? Maar wanneer weet ik niet. Dat weet niemand.”

Kramer had al zijn zinnen gezet op zijn eerste olympische titel op de 10 kilometer, maar kwam bedrogen uit. Met een pijnlijke race, waarin hij al na 6000 meter kansloos was voor goud, belandde de 31-jarige Fries op de troosteloze zesde plek. De viervoudig olympisch kampioen zei na afloop dat hij al het hele seizoen niet efficiënt schaatst, dat hij de topvorm en de ‘flow’ mist, dat hij geen rake klappen maakt op het ijs en dat hij niet in de juiste cadans weet te komen.

Kramer liet zijn haperende linkerbeen buiten beschouwing, maar Orie sprak er in Gangneung voor de eerste keer wel over. ,,Het is een gevoel van sturen, vlak voor de afzet. Hij krijgt zijn been niet mee zoals hij dat graag wil.”

Dankzij zijn geweldige fysieke inhoud (,,hij is sterker dan ooit”) kan Kramer zich op de kortere afstanden, zoals de 5000 meter, nog uitstekend redden, maar voor de 10.000 meter heeft hij zijn perfecte slag van vroeger nodig. ,,Maar dat krijg ik al het hele seizoen niet voor elkaar.”

Orie: ,,Soms gaat het weken goed en daarna weer niet. We blijven met die afzet bezig. Toch geloof ik niet dat het de belangrijkste oorzaak is dat hij zesde is geworden. Het is altijd een complex van factoren, je kunt nu eenmaal niet alles in de hand houden.”