Skeletonster Bos negende na eerste dag

Skeletonster Kimberley Bos neemt bij de Olympische Spelen na de eerste wedstrijddag de negende positie in. De 24-jarige Nederlandse legde haar eerste twee heats in het Olympic Sliding Centre af in respectievelijk 52,33 en 52,26 seconden (1.44,59 totaal).

Bos was veel sneller dan de afgelopen dagen tijdens zes officiële trainingssessies. Toen was de beste prestatie van de 24-jarige Edese 52,74 seconden.

De Duitse Jacqueline Lölling heeft met 1.43,86 voorlopig de leiding, gevolg door de Oostenrijkse Janine Flock (1.43,88). Lizzy Yarnold uit Groot-Brittannië was de rapste in de eerste run, maar zakte in de tussenstand na de tweede heat terug naar de derde positie: 1.43,96. De derde en vierde heat staan zaterdag op het programma.

Bos is de eerste Nederlandse skeletonster die zich voor de Olympische Spelen wist te plaatsen.