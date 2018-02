TeamNL na zeven dagen al op ‘ondergrens’ Bijl

Met de gouden medaille van schaatsster Esmee Visser op de 5000 meter staat Nederland na zeven wedstrijddagen op de Olympische Spelen in Pyeongchang al op dertien plakken. Daarmee voldoet TeamNL nu al aan de vooraf door chef de mission Jeroen Bijl uitgesproken ‘ondergrens’.

Bij de vorige Winterspelen in Sotsji verbraken de Nederlandse sporters met liefst 24 medailles ruimschoots het record. Dat stond sinds 1998 op naam van de Spelen in Nagano, waar de Nederlandse sporters zich verzekerden van elf keer eremetaal.

Een dag voor de start van de Olympische Spelen in Zuid-Korea gaf Bijl aan dat de doelstelling van TeamNL vijftien medailles is. Hij noemde daarbij ook de ‘ondergrens’, dertien podiumplaatsen.

De tot dusverre zes gouden plakken kwamen op naam van schaatsers Carlijn Achtereekte, Sven Kramer, Ireen Wüst, Kjeld Nuis, Jorien ter Mors en Visser. Nederland heeft vijf keer zilver, behaald door shorttrackkers Sjinkie Knegt en Yara van Kerkhof en schaatsers Wüst, Patrick Roest en Jorrit Bergsma. De twee bronzen plakken staan op naam van schaatssters Antoinette de Jong en Marrit Leenstra.

Met nog acht wedstrijddagen in Pyeongchang te gaan, is het aantal van 24 medailles van Sotsji normaal gesproken onhaalbaar. De Nederlandse sporters hebben de tweede week in Zuid-Korea aanzienlijk minder medaillekansen. Nederland staat momenteel derde in het medailleklassement achter Duitsland en Noorwegen.