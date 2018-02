Ten Doeschate mee naar WK-kwalificatie

Ryan ten Doeschate is de opvallendste naam in de Nederlandse cricketselectie voor het komende WK-kwalificatietoernooi in Zimbabwe. De 37-jarige grootheid heeft zich beschikbaar gesteld voor de belangrijke interlands in maart.

Ten Doeschate was er in december 2017 ook bij in de beslissende wedstrijden van Oranje tegen Namibië in het World Cricket League Championship en heeft aangegeven dat hij zijn interlandcarrière een vervolg wil geven. Op het WK van 2011 in India vertolkte hij een hoofdrol met onder meer twee century’s (een score van honderd of meer runs). Ten Doeschate leidde vorig jaar het Engelse county team Essex naar de nationale titel.

Nederland is in Zimbabwe ingedeeld in groep A met de West Indies, Ierland, Papoea Nieuw-Guinea en de Verenigde Arabische Emiraten. Vanuit de twee groepen A en B gaan zes ploegen door naar de tweede fase, de ‘Super 6’. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het WK van 2019 in Engeland en Wales.

Als voorbereiding op het WK-kwalificatietoernooi verblijft de ploeg van coach Ryan Campbell enkele weken in het Zuid-Afrikaanse Pretoria.