Thomas verstevigt leiding in Algarve

De Britse wielrenner Geraint Thomas heeft de leiding verstevigd in de Ronde van de Algarve. De 31-jarige Welshman was een klasse apart in de derde etappe, een individuele tijdrit over 20,3 kilometer met start en finish in Lagoa. Thomas zette daarmee een grote stap richting zijn derde eindzege in vier jaar in de Portugese etappekoers.

De renner van Sky zegevierde in 2015 en 2016 in de Algarve. Vorig jaar deed Thomas niet mee. De Brit nam donderdag in de tweede etappe de leiderstrui over van Dylan Groenewegen, de Amsterdamse sprinter die de eerste rit had gewonnen.

In de tijdrit ging de Belg Victor Campenaerts (Lotto Soudal) lang aan kop met een tijd van 24 minuten en 20 seconden, tot Thomas als laatst gestarte renner het parcours afraffelde in 24.09. Bauke Mollema was de beste Nederlander op de dertiende plek, met iets meer dan een minuut achterstand. In het klassement staat Mollema zesde op 1.01 van Thomas.

Zaterdag zijn de sprinters weer aan de beurt, waarna de Ronde van de Algarve eindigt met een heuvelachtige slotrit.