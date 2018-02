Achtste nationale titel Schippers op 60 meter

Dafne Schippers heeft haar achtste nationale titel op de 60 meter veroverd. De Utrechtse atlete won bij de NK indoor in het Omnisport van Apeldoorn de finale in een tijd van 7,09 seconden. Jamile Samuel pakte zilver in 7,17, Naomi Sedney behaalde brons in 7,22.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter wil begin maart bij de WK in Birmingham een gooi doen naar de wereldtitel op de 60 meter. Twee jaar geleden in het Amerikaanse Portland veroverde ze het zilver op de kortste sprintafstand.