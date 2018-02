Alle aandacht naar shorttrackers

De langebaanschaatsers genieten zaterdag van een vrije dag en dus is alle aandacht gevestigd op de Nederlandse shorttrackers. Sjinkie Knegt komt in actie op de 1000 meter en jaagt op zijn tweede olympische medaille op de Winterspelen van Pyeongchang. Hij won al zilver op de 1500 meter. De Friese shorttracker komt vanaf 11:50 uur Nederlandse tijd in actie. Ook Itzhak de Laat doet mee op de 1000 meter.

Bij de vrouwen is het de beurt aan Jorien ter Mors en Suzanne Schulting in de Gangneung Ice Arena. Zij komen vanaf 11:00 uur Nederlandse tijd in actie op de 1500 meter. Ter Mors won op deze Spelen al goud op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen. Schulting werd eerder in het shorttracktoernooi al snel uitgeschakeld op de 500 meter en met de relay-ploeg op de aflossing.

Skeletonster Kimberley Bos glijdt vanaf 12:20 uur Nederlandse tijd haar laatste twee olympische runs op de buikslee. De 24-jarige Nederlandse debutante bezet in de tussenstand na twee runs de negende plaats.