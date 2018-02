Anema: ik voel me niet schuldig

Jillert Anema wil er voor het einde van de Olympische Spelen eigenlijk niets meer over zeggen, maar voor de camera van de NOS liet hij zich alsnog verleiden tot enige tekst en uitleg rond de matchfixingaffaire van vier jaar geleden. ,,Ik voel me niet schuldig, ik ben niet schuldig”, zei de schaatscoach over de zaak die donderdag via de Volkskrant naar buiten kwam. Anema heeft tijdens de Spelen van Sotsji als coach van de Franse achtervolgingsploeg gevraagd of de Nederlandse tegenstanders het rustig aan wilden doen en de Fransen niet op een ronde wilden rijden.

,,Het is een storm in een glas water”, zei Anema nu. ,,Een schouderduw en geen kopstoot, als je het met voetbal vergelijkt. Maar ik wil me nu focussen op de komende wedstrijden Ik moet morgen Heather Bergsma coachen, we krijgen nog de ploegachtervolging, alles wat over deze zaak gezegd wordt leidt af.”

Anema zegt nu dat er in zijn beleving geen sprake was van een berisping door sportkoepel NOC*NSF. ,,Ik heb een brief gekregen destijds, geen waarschuuwing. Of ik heb hem niet goed gelezen.”