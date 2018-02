Bertens na ziekte terug in Dubai

Tennisster Kiki Bertens maakt komende week haar rentree in Dubai. De 26-jarige Westlandse lag twee weken ziek op bed en moest daardoor het WTA-toernooi van Doha overslaan. Bertens gaf eind januari ziek op in Sint-Petersburg, tijdens haar partij in de eerste ronde tegen Vera Zvonareva uit Rusland.

,,Ik heb twee weken ziek in bed gelegen, maar ik ben terug”, meldde Bertens op Instagram, bij een foto waarop te zien is hoe ze een balletje slaat in Dubai. ,,Een paar goede trainingsdagen hier en dan mijn eerste partij op dinsdag.” Bertens treft in de eerste ronde een speelster uit de kwalificaties. Als ze wint, speelt de nummer 28 van de wereld daarna tegen de als eerste geplaatste Elina Svitolina. De tennisster uit Oekra├»ne heeft een ‘bye’ in de eerste ronde.