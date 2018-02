Bondscoach Kuiper ziek, Koops neemt plaats in

Bondscoach Geert Kuiper van de Nederlandse schaatsploeg is bij de Winterspelen in Zuid-Korea voorlopig uit de roulatie. Hij is geveld door griep. Kuiper wordt wegens het besmettingsgevaar de komende dagen weggehouden bij de sporters van TeamNL in het olympisch dorp. Volgens sportkoepel NOC*NSF kan hij naar verwachting woensdag in Gangneung terugkeren op het ijs.

Kuiper is als bondscoach verantwoordelijk voor de ploegachtervolging en voor de massastart, op beide onderdelen zowel bij de mannen als vrouwen. Zondag (mannen) en maandag (vrouwen) worden de kwartfinales op de ploegachtervolging verreden. Woensdag is de grote finaledag, met eerst de races in de halve eindstrijd en daarna de strijd om goud en brons.

Technisch directeur en oud-bondscoach Arie Koops, tevens de assistent van Kuiper in Gangneung, zal samen met Rutger Tijssen, de coach van onder anderen Ireen Wüst, de taken van Kuiper de komende dagen overnemen.