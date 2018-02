Das rijdt alleen op olympische 500 meter

Schaatsster Anice Das heeft het voor haar olympische debuut zondag op de 500 meter niet getroffen. De 32-jarige sprintster moet het in de eerste rit zonder tegenstander doen. Lotte van Beek, die Marrit Leenstra vervangt, neemt het in de derde race op tegen de Roemeense Alexandra Ianculescu. Jorien ter Mors is in de vierde rit ingedeeld en rijdt tegen de Poolse Kaja Ziomek.

De Japanse Nao Kodaira, de grote favoriete, komt in de veertiende race in actie tegen de Tsjechische Karolina Erbanova. Normaal gesproken hebben de Nederlandse deelneemsters geen medaillekansen. Leenstra trok zich zaterdag terug voor de 500 meter, omdat ze zich optimaal wil voorbereiden voor de eerste race op de ploegachtervolging op maandag.

Op zondag verschijnt ook de Nederlandse mannenploeg in de baan voor een race in de kwartfinales van de achtervolging. Oranje rijdt in de vierde en laatste rit tegen de Amerikaanse ploeg. De snelste vier teams gaan door naar de halve eindstrijd. Nederland treedt aan met Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij. Patrick Roest is reserve.