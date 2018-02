Dimitrov na opgave Goffin naar finale

Grigor Dimitrov heeft als eerste de eindstrijd bereikt van het ABN World Tennis Tournament in Rotterdam. Zijn tegenstander David Goffin moest aan het begin van de tweede set opgeven door een blessure. De Belg kreeg via zijn eigen racket een bal in zijn oog.

De Bulgaarse nummer vijf van de wereld had de eerste set met 6-3 gewonnen. De Belg, die twee plaatsen lager staat op de wereldranglijst, had het in de eerste set vooral moeilijk met zijn service. Op een stand van 40-0 bij 5-3 kon de Bulgaar serveren voor de set maar liet liefst drie setpunten op rij liggen. Met hangen en wurgen pakte hij uiteindelijk toch de game en de set na verscheidene breekkansen voor Goffin.

In de tweede game van de tweede set ging het mis voor de Belg. Een passeerslag van de Bulgaar schampte het racket van de Belg en de bal raakte hem in het gezicht. Ondanks medische behandeling kon Goffin niet verder.