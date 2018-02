Federer tegen Seppi in halve finale Rotterdam

Roger Federer treft de Italiaanse tennisser Andreas Seppi in de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De 33-jarige Seppi, als ‘lucky loser’ in het hoofdtoernooi gekomen, rekende in de kwartfinale af met de talentvolle Rus Daniil Medvedev: 7-6 (4) 4-6 6-3. Medvedev had zich via de kwalificaties op eigen kracht naar het hoofdtoernooi geslagen.

Federer versloeg eerder op de avond in het volgepakte Ahoy de laatste Nederlandse troef, Robin Haase. De 36-jarige Zwitser verzekerde zich daarmee niet alleen van een plek bij de laatste vier, maar ook van de eerste plaats op de wereldranglijst. Nu Federer dat doel heeft bereikt, wil hij het toernooi van Rotterdam voor de derde keer gaan winnen. De oudste nummer één ooit jaagt op de 97e ATP-titel uit zijn magnifieke carrière.

De andere halve finale in Rotterdam gaat tussen de Belg David Goffin en Grigor Dimitrov uit Bulgarije. Goffin en Dimitrov stonden vorig jaar in Londen al tegenover elkaar in de finale van de ATP World Tour Finals, toen zegevierde de Bulgaar.