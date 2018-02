Madiea Ghafoor heeft bij de NK indooratletiek in Apeldoorn op de 400 meter onder de limiet gelopen voor de WK indoor, begin maart in Birmingham. Ze won haar serie in 52,92 en dat was ruim sneller dan de vereiste 53,15.

Ghafoor had eerder deze winter ook al aan de limiet voldaan op de 60 meter.

De Amsterdamse veroverde al vier keer de Nederlandse indoortitel op de 400 meter.