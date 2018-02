Goud voor Höfflin op slopestyle

De Zwitserse freestyle-skiester Sarah Höfflin heeft bij de Olympische Spelen in Pyeongchang de gouden medaille veroverd op het onderdeel slopestyle. Haar landgenote Mathilde Gremaud maakte met de tweede plaats het succes voor Zwitserland compleet. Het brons was voor de Britse Isabel Atkin.

De Canadese titelverdedigster Dara Howell werd in de kwalificaties uitgeschakeld.

Höfflin verzekerde zich van het goud met een hoge score in de derde en beslissende run. Ze kwam daarin uit op 91,20 punten. De twaalf finalisten mochten allemaal drie runs afwerken. De beste score telde. Gremaud won het zilver dankzij de 88 punten in haar eerste run. Atkin pakte het brons met 84,60 punten in de laatste run.