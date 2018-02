IOC: bezig met zaak-Anema

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekijkt en beoordeelt momenteel de zaak die speelt rond schaatstrainer Jillert Anema. Dat meldt de sportorganisatie per email aan het ANP. Wanneer dat onderzoek af is, is niet duidelijk.

Het IOC is deze week door NOC*NSF op de hoogte gebracht van het feit dat Anema tijdens de Olympische Spelen van Sotsji afspraken met Nederland wilde maken over het verloop van de wedstrijd tussen de schaatsteams van Frankrijk en Nederland op de ploegachtervolging voor mannen. TeamNL ging daar niet op in. Anema, die destijds coach van de Fransen was en van onder anderen Jorrit Bergsma, kreeg na afloop van de Spelen een waarschuwing van NOC*NSF. De zaak werd daarna binnenskamers gehouden.

Via de Volkskrant kwam het verhaal deze week in Gangneung naar buiten. NOC*NSF besloot alsnog het IOC in te lichten. De Nederlandse sportkoepel zei zaterdag niet te verwachten dat het IOC snel met een oordeel komt. Het IOC zelf zegt daar nog niets over.