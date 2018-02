Ledecká stunt met goud op super-G

Skiester Ester Ledecká heeft op spectaculaire wijze olympisch goud gepakt op de super-G. De 22-jarige Tsjechische, die ook in het snowboarden uitkomt, was een honderdste van een seconde sneller dan titelverdedigster Anna Veith uit Oostenrijk. Tina Weirather uit Liechtenstein veroverde brons.

Ledecká klokte een tijd van 1.21,11. Haar rivaal Veith kwam op 1.21,12 uit. Weirather eindigde in een tijd van 1.21,22. De Amerikaanse favoriete Lindsey Vonn moest genoegen nemen met de zesde plek (1.21,49).

Ledecká, die als skiester in het wereldbekercircuit nooit hoger eindigde dan de zevende plaats, komt bij de Winterspelen in Zuid-Korea ook nog uit op de parallel reuzenslalom in het snowboarden.