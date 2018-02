Martina plant geen WK indoor

Churandy Martina loopt deze winter vooral indoorwedstrijden op de 60 meter om zijn start te verbeteren. De sprinter van Curaçao denkt niet aan de WK indoor begin maart in Birmingham. ,,Het doel is deze zomer de EK outdoor in Berlijn. Daar is alles op gericht’’, zei Martina na de series 60 meter bij de NK indooratletiek in Apeldoorn.

,,Ik wil gewoon goede starts maken en daarvoor moet ik wedstrijden lopen. Ik pak hier de kans om drie keer een start te maken. Het plan is niet zozeer de limiet te lopen voor de WK indoor.’’

Martina klokte in de series 6,92, terwijl de limiet voor Birmingham op 6,63 staat. Hij liep deze winter al een keer 6,75. ,,Mocht ik die limiet toch halen dan bepaalt mijn trainer of ik daar heen zal gaan’’, aldus Martina, die later de halve finales en normaal gesproken ook de finale loopt.