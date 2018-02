Negende indoortitel kogelstoten Boekelman

Melissa Boekelman heeft voor de negende keer in haar atletiekcarrière de Nederlandse titel indoor veroverd bij het kogelstoten. Een afstand van 17,34 meter was voldoende voor het goud in het Omnisport van Apeldoorn.

Het was haar negentiende titel totaal. In de buitenlucht was de 28-jarige Boekelman al tien keer de beste van Nederland. ,,Ik ben blij met deze titel, want indoor is niet echt mijn ding. Het is meer een leuke bijkomstigheid. Technisch liep het ook niet’’, zei de kampioene.

Ze richt de blik alweer op het zomerseizoen. Boekelman wil graag naar de EK in Berlijn. Vorig jaar eindigde ze als elfde op de WK in Londen.

Jorinde van Klinken won zilver in Apeldoorn met 16,43. Het brons ging naar Jessica Schilder met 16,03.