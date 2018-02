Olympiërs met norovirus kunnen weer trainen

Twee Zwitserse freestyleskiërs die tijdens de Winterspelen het besmettelijke norovirus opliepen, kunnen weer deelnemen aan trainingen. Fabian Bösch en Elias Ambühl waren voor zover bekend de eerste Olympiërs die het virus opliepen.

,,Elias was niet heel erg ziek. Fabian was er iets slechter aan toe, maar het gaat nu weer goed met ze”, zei een woordvoerster van de Zwitserse ploeg. ,,We zijn erg opgelucht.”

Het norovirus dook kort voor de start van de Spelen in Zuid-Korea op. In totaal zijn meer dan tweehonderd mensen ziek geworden, vooral beveiligers en vrijwilligers. De meesten van hen zijn alweer uit quarantaine gehaald. Symptomen van het norovirus zijn onder meer braken en diarree.