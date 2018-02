Otter: mooi om met Ter Mors te werken

Het afscheid van Jorien ter Mors als shorttrackster gaf coach Jeroen Otter een bijzonder gevoel. De Nederlandse kon haar optreden in de olympische finale van de 1500 meter net niet met een medaille belonen. Ze eindigde als vijfde.

,,Jorien heeft altijd een olympische medaille op het shorttrack nagejaagd. Ze heeft er in Sotsji en hier een paar keer dichtbij gezeten, maar het is net niks. Maar als ik haar vandaag in de halve finale en finale zie racen, kan ze echt met opgeheven hoofd het stadion verlaten. Ze kan terugkijken op een prachtige topsportcarrière”, aldus Otter.

,,Ze is een altijd een ‘buffel’ op het ijs gebleken. De jaren tot aan de Spelen was Jorien een heel hard werkpaard. Misschien niet altijd even elegant, maar wel vol kracht en passie. Het was mooi om met haar te werken. Of ze meer geschikt is als langebaanschaatsster? Dat is zo, ja. Jammer dat er vandaag net geen medaille in zat. Het scheelde niet heel veel. Jorien deed de juiste zaken.”