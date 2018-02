Rojer uitgeschakeld in dubbelspel Rotterdam

Het is Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau in het dubbelspel niet gelukt de finale te halen van het ABN World Tennis Tournament in Rotterdam. Het koppel verloor zaterdag van de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic.

De als tweede geplaatste winnaars hadden nog geen uur nodig om de wedstrijd te beslissen. In 55 minuten werd het 6-1 6-3. Ze moeten het in de finale opnemen tegen de winnaars van de partij Ivan Dodig en Rajeev Ram tegen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut.