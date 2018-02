Schippers als snelste naar finale 60 meter

Dafne Schippers heeft zich bij de NK indooratletiek in Apeldoorn als snelste geplaatst voor de finale van de 60 meter. Ze noteerde in de halve finales 7,16 seconden, haar beste tijd van deze winter. Jamile Samuel lijkt haar grootste concurrente in de titelstrijd; de Amsterdamse klokte de tweede tijd: 7,21.

Schippers is op jacht naar haar achtste Nederlandse titel op de kortste sprintafstand. De Utrechtse wereldkampioene (200 meter) wil begin maart bij de WK in Birmingham een gooi doen naar de wereldtitel op de 60 meter. Haar persoonlijk record is 7,00. Met die tijd is ze samen met Nelli Cooman houdster van het Nederlands record.