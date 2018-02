Schippers nog niet voluit

Dafne Schippers is de jacht op haar achtste Nederlandse titel op de 60 meter voorzichtig begonnen. De Utrechtse wereldkampioene op de 200 meter liep in de series bij de NK indoor in Apeldoorn een tijd van 7,47. Ze was langzamer dan Naomi Sedney en Jamile Samuel, die allebei 7,33 noteerden.

Schippers, die begin maart bij de WK in Birmingham een gooi wil doen naar de wereldtitel op de kortste sprintafstand, deed het zichtbaar rustig aan op de laatste meters. Na de start ging ze even voluit, om daarna ruim voor de meet al in te houden.

Schippers komt later zaterdag in actie in de halve finales en normaal gesproken nog een keer in de finale. Haar persoonlijk record is 7,00. Met die tijd is samen met Nelli Cooman houdster van het Nederlands record. Ze liep dit seizoen 7,17 als beste tijd.