Schulting: mijn beste afstand komt nog

Suzanne Schulting liet al wat tranen de vrije loop deze Spelen. Van de jonge shorttrackster werd veel verwacht, maar het wil tot dusver niet lukken in de Gangneung Ice Arena. Na een valpartij in de series van de 500 meter en de verrassende uitschakeling met de relayploeg, wist de Friezin zaterdag ook geen hoofdrol te spelen op de 1500 meter. Schulting overleefde de eerste ronde wel, maar bleef in de halve eindstrijd steken.

,,Ik was vandaag niet goed genoeg. De halve finale was een hele lastige rit. Ik reed tegen Fontana en Ter Mors. Dat zijn niet de minste rijders. Een teamgenoot wil je pas in de finale tegenkomen”, aldus Schulting over Ter Mors. ,,Het liefst wil je zelf de finale halen. Maar je wilt elkaar ook niet de baan uitrijden. Ik heb wel alle risico’s genomen. Het was lastig gaatjes te vinden. Mijn beste afstand komt nog en dat is de 1000 meter. Ik ben klaar voor dinsdag.”