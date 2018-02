Skeletonster Bos verbetert zich opnieuw

Kimberley Bos heeft zich op de tweede en laatste dag van de olympische skeletonwedstrijden voor vrouwen opnieuw verbeterd. De 24-jarige Nederlandse zette op het Olympic Sliding Centre in de derde heat de zesde tijd neer: 51,99 seconden. Daarmee was ze sneller dan in haar eerste twee races op vrijdag: 52,33 (achtste) en 52,26 (zevende).

In het algemeen klassement na drie heats klom Bos een plaatsje, naar de achtste plek. Er volgt zaterdagavond (lokale tijd) nog één run in Pyeongchang. Bos heeft een totaaltijd van 2.36,58. Haar achterstand op nummer drie, de Duitse Jacqueline Lölling, bedraagt 0,68 seconde. Normaal gesproken is dat te veel om nog het podium te halen.

Lölling viel na de derde heat van de de eerste naar de derde plek (2.35,90). De Oostenrijkse Janine Flock is de nieuwe leidster (2.35,80), gevolgd door de Britse Lizzy Yarnold (2.35,82).