Stoch prolongeert goud op grote schans

De Poolse skispringer Kamil Stoch heeft opnieuw olympisch goud gewonnen op de grote schans. Hij was de beste over twee sprongen met een totaal van 286,7 punten. Stoch prolongeerde daarmee zijn titel van vier jaar geleden. Het zilver was voor de Duitser Andreas Wellinger (282,3 punten), brons ging naar de Noor Robert Johansson die 275,3 punten bij elkaar sprong.

Stoch won vier jaar geleden in Sotsji goud op zowel de kleine als grote schans. In Pyeongchang ging het goud op de kleine schans naar Wellinger.