Ter Mors: afscheid met opgeheven hoofd

Jorien ter Mors kijkt met een tevreden gevoel terug op haar laatste grote individuele wedstrijd als shorttrackster. De Enschedese eindigde in de olympische finale op de 1500 meter als vijfde. Na dit seizoen legt Ter Mors zich volledig toe op het langebaanschaatsen.

,,Ik dacht wel even: dit gaat best goed. Maar dan weet je ook in je achterhoofd dat er nog wat Koreanen achter je zitten”, blikt de winnares van olympisch schaatsgoud op de kilometer terug op de shorttrackfinale. ,,Dit was het maximale vandaag. Het is jammer, maar ik kan mezelf niets kwalijk nemen. Dit was een van de betere racedagen uit mijn carrière. Ik ben meer dan tevreden en neem met opgeheven hoofd afscheid.”