Ter Mors naar finale op 1500 meter

Jorien ter Mors krijgt de kans op een tweede medaille op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Na het goud op de 1000 meter op de langebaan, strijdt de Enschedese op zaterdag om eremetaal op de 1500 meter bij het shorttrack.

De 28-jarige Ter Mors eindigde in de halve eindstrijd als eerste, voor de Italiaanse Arianne Fontana. De finale is later op zaterdag.

Suzanne Schulting redde het niet. De Friezin finishte als vierde. Eerder in het olympische toernooi ging Schulting op de 500 meter onderuit en werd ze ook met de relayploeg uitgeschakeld.