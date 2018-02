Titelverdediger Kennes niet op NK kunstrijden

Kunstrijder Thomas Kennes zal niet deelnemen aan de Challenge Cup in Den Haag waarvan het Nederlands kampioenschap onderdeel is. De titelverdediger uit Oisterwijk kampt met een rugblessure, die hem voor de rest van dit seizoen langs de kant houdt.

,,Ik vind het verschrikkelijk”, zegt Kennes, die in januari op het EK in Moskou ten val kwam en mede daardoor de finale misliep. ,,Voor dit seizoen had ik me een aantal doelen gesteld en een gouden medaille op het NK was er een van. Als me dat was gelukt, zou ik voor de tiende keer op rij nationaal kampioen zijn geworden. Ik baal er enorm van dat ik me nu moet afmelden.” Vier van zijn nationale titels behaalde hij bij de senioren.

Kennes kampt al enkele maanden met een blessure aan zijn rug. ,,Ik heb er lang mee kunnen dealen, maar ik zit tegen een hernia aan. Ik hoef niet meteen te vrezen voor de rest van mijn carrière, maar ik moet nu wel echt voor mijn gezondheid kiezen.”

Het NK kunstrijden is onderdeel van de Challenge Cup, die van 22 tot en met 25 februari wordt verreden.