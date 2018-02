Van Beek vervangt Leenstra op 500 meter

Marrit Leenstra doet zondag bij de Winterspelen in Zuid-Korea niet mee aan de 500 meter. De Friezin heeft zich vrijwillig teruggetrokken. Haar plaats wordt ingenomen door Lotte van Beek, die geen echte sprintster is. Op de NK afstanden eind oktober kwam ze niet verder dan de zestiende plaats op de 500 meter.

Volgens Leenstra past de sprintrace op zondag bij nader inzien niet goed in haar programma. De nummer drie van de olympische 1500 meter afgelopen maandag in Gangneung, gewonnen door Ireen Wüst, wil zich optimaal voorbereiden op de eerste rit van de ploegachtervolging op maandag. Op dat onderdeel is ze met Wüst en Antoinette de Jong wereldkampioen. Bij Sotsji 2014 wonnen Leenstra en Wüst samen met Jorien ter Mors en vierde rijdster Van Beek olympisch goud.

Leenstra behoorde op de 500 meter niet tot de medaillekandidaten. Ze eindigde afgelopen woensdag op de olympische 1000 meter, gewonnen door Ter Mors, als zesde.