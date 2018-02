Van der Poel boekt zege nummer 29

Mathieu van der Poel heeft ook de Noordzeecross gewonnen, de achtste en laatste wedstrijd uit de Superprestige. Omdat zijn rivaal en wereldkampioen Wout van Aert zijn seizoen al heeft beëindigd, wist Van der Poel zich al verzekerd van de eindzege in de Superprestige. De overwinning was zijn 29e van het seizoen.

Achter de oppermachtige Nederlander volgden een aantal Belgen, van wie Tim Merlier de tweede plaats opeiste voor Michael Vanthourenhout.

Bij de vrouwen was de dag- en eindzege voor de Belgische Sanne Cant. De wereldkampioene hield de Nederlandse Maud Kaptheijns achter zich, die nog zicht had op de eindzege in de Superprestige.