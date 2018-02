Van Gerwen wint in Barnsley

Michael van Gerwen heeft het eerste toernooi van het Players Championship op zijn naam gebracht. De Brabantse darter was zaterdag de sterkste van het veld in de Engelse stad Barnsley. In de finale rekende Van Gerwen af met de Engelsman James Wade: 6-4. Eerder had hij in de halve finale Gerwyn Price aan de kant geschoven met 6-3. Dave Chisnall kreeg de ronde daarvoor een pak slaag van de Nederlander (6-0).

Chisnall had eerder Raymond van Barneveld met 6-1 uitgeschakeld. Benito van de Pas reikte wel tot de achtste finales, maar ging er toen met 6-1 af tegen wereldkampioen Rob Cross. In diezelfde ronde kwam Danny Noppert tekort tegen de latere winnaar Van Gerwen (4-6).