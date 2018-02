Visser: heel vet dat Federer heeft gekeken

Esmee Visser besefte een dag na haar gouden race op de 5000 meter bij de Olympische Spelen nog nauwelijks wat ze heeft losgemaakt. ,,Ik was een onbekend meisje, maar nu lijkt het of ik ineens van het land ben. Dat is toch wel gek”, zei de 22-jarige schaatsster tegen de NOS. ,,Gister was het allemaal een beetje onwerkelijk, nu komt het allemaal wel een beetje binnen.”

Visser kreeg zaterdag ook te horen dat de Zwitser Roger Federer haar race had bekeken als afleiding voor zijn partij bij het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam, waar hij met de winst op Robin Haase de eerste plek op de wereldranglijst overnam van de Spanjaard Rafael Nadal.

,,Dat is wel heel vet dat hij heeft gekeken. Ik heb vroeger ook veel getennist. Hij is een held voor mij. Echt vet dat zelfs hij heeft gekeken.”