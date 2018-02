Voor TeamNL dreigt opnieuw een slappe dag

Na een teleurstellende zaterdag dreigt voor TeamNL zondag opnieuw een dag zonder medailles bij de Winterspelen. Op de Gangneung Oval is de beurt aan de sprintvrouwen. Nederland is op dat onderdeel al een paar jaar niet meer succesvol. Ook dit seizoen eindigde nog geen enkele schaatsster van Oranje op het podium bij internationale wedstrijden op de 500 meter.

Anice Das heeft het niet getroffen bij de loting. De 32-jarige rijdster moet tijdens haar olympische debuut in de eerste race zonder tegenstander rijden. Lotte van Beek, de vervangster van Marrit Leenstra (afgemeld), is in de derde rit aan de beurt. Nederlands kampioene Jorien ter Mors komt in de vierde race in actie. De olympisch kampioene op de 1000 meter zou met een zeer snelle start misschien nog in de buurt van het podium kunnen komen.

De 500 meter begint zondag om 12.56 uur (Nederlandse tijd). Om 12.00 uur werken de mannen eerst nog de kwartfinales op de ploegachtervolging af. De Nederlandse ploeg, met Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij rijdt in de laatste rit tegen de Amerikaanse formatie. De snelste vier teams gaan door naar de halve finales, die met de strijd om de medailles voor woensdag op het programma staan.

In het alpine-skiƫn is na twee runs de olympisch kampioen bekend op de reuzenslalom voor mannen.