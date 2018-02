Woods mist cut bij Genesis Open

Tiger Woods is er niet in geslaagd bij de Genesis Open de cut te halen. De 42-jarige Amerikaan had voor de tweede ronde 76 slagen nodig en zakte van de 61e naar de 116e plek in de tussenstand.

De winnaar van veertien majors is op de weg terug na een rugoperatie. Hij had op de baan in Pacific Palisades (Californië) met acht bogeys en maar drie birdies geen goede dag. Maar Woods heeft er vertrouwen in dat hij zijn oude vorm zal terugvinden.

,,Ik moet eerst nog wat meer toernooien spelen. Ik ben er een poosje uit geweest. Ik ben op de weg terug en heb nog wat tijd nodig. Ik maak vooruitgang, het oude gevoel komt weer terug. Het moet allemaal nog wel beter, maar dat komt vanzelf”, aldus Woods.