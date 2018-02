Bonevacia maalt niet om missen WK indoor

Liemarvin Bonevacia veroverde bij de NK indoor in Apeldoorn het goud op de 200 meter. De specialist op de 400 meter pakte de titel in een persoonlijk record van 21,09, maar hij zal begin maart niet te bewonderen zijn bij de WK indoor in Birmingham. De 200 meter staat daar niet op het programma.

,,Geen WK indoor voor mij, maar ik voel er geen pijn bij. Dit is een bewuste keuze’’, zei de atleet van Curaçao na de finale. ,,Dit was training voor het buitenseizoen. Dan gaat het weer om de 400 meter.’’

Vorig jaar won Bonevacia weliswaar brons op de 400 bij de EK indoor in Belgrado, maar de limiet voor de WK in Londen haalde hij niet. ,,Ik focuste op twee kampioenschappen en dat pakte niet goed uit. Niemand weet nog dat ik indoor brons haalde.’’

Dus richt Bonevacia, houder van de Nederlandse records op de 400 meter indoor (46,26) en outdoor (44,72) zich op de EK outdoor deze zomer in Berlijn. ,,Ik geloof in de aanpak van mijn trainer en verwacht dat ik heel hard ga lopen op de 400. Ik ben nu al in ‘shape’, terwijl ik niet eens specifiek sprinttraining heb gedaan.’’